Haberler » genel » Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamaİSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

09.10.2019 21:54
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnu kanasın istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde Suriye'nin, Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:38 Telabyad'da hareketli saatler
23:36 Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
23:28 Selçuk Bayraktar: "Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize...
23:11 En zor karar: "Anne mi evlat mı?"
23:09 Akçakale'de sınıra sevkiyat sürüyor
23:06 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
23:02 Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor
9.10.2019 23:47:50