Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır 'un Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin alçakça tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA