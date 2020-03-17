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Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere koronavirüs talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz kendi belediyelerimize talimat verdik, kimsenin elektriğini, suyunu ve doğalgazını kesmeyeceksiniz.

17.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:49
Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere koronavirüs talimatı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz kendi belediyelerimize talimat verdik, kimsenin elektriğini, suyunu ve doğalgazını kesmeyeceksiniz." dedi.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi

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