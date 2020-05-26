Kılıçdaroğlu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bayram ziyareti (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

26.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı televizyon programı ve yaptığı ziyaretlerin ardından Ankara'ya dönüşünde Bolu'ya uğradı.
Bolu Belediyesine gelen Kılıçdaroğlu, Başkan Özcan'ı makamında ziyaret etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Boluluları yürekten selamladığını ve kucakladığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, Özcan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldığını aktararak, "Kendisiyle konuştuk, yaptığı çalışmaları aktardı. Ben de hepinizin huzurunda Belediye Başkanımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından kara yoluyla Ankara'ya gitti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kılıçdaroğlu’ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bayram ziyareti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Haber

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