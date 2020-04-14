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Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

14.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:58
Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Partisi, Haydar Baş, Güncel
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