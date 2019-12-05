Kılıçdaroğlu'ndan Ceren Özdemir'in ailesine taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in annesi Gülfer ve babası Yılmaz Özdemir ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in annesi Gülfer ve babası Yılmaz Özdemir ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, Ceren Özdemir'in cinayet sebebiyle hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, Ceren'e rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.