Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu'ndan çığ felaketi şehidi ailesine ziyaret - Haber

Kılıçdaroğlu'ndan çığ felaketi şehidi ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün ailesine taziyelerini iletmek üzere Kocaeli'deki baba evine geldi.

07.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:10Kılıçdaroğlu'ndan çığ felaketi şehidi ailesine ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Astsubay Fatih Karagöz'ün ailesine taziyelerini iletmek üzere Kocaeli'deki baba evine geldi.
5 Şubat Çarşamba günü Van ili Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz şehit oldu. Şehit haberinin ulaştırılması sonrasında Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde bulunan şehit Karagöz'ün baba evi Türk bayrakları ile donatılmış, şehit Karagöz son yolculuğuna dün kılınan cenaze namazı sonrasında uğurlanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Fatih Karagöz'ün Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrasında Kılıçdaroğlu baba evinden ayrıldı.
(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Karagöz, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:39:25