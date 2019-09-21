Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tank palet yanıtı: Tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusunda gizli kararname olduğu iddiası nedeniyle kendisini yalan söylemekle suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yanıt verdi.

"GİZLEDİĞİ TÜM GERÇEKLERİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kılıçdaroğlu video ile yaptığı paylaşımında, "Sarayda oturan zat, Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna peşkeş çekildiğini inkar etmişti, gerçekleri söyleyen özgür medyayı da yalan haber yapmakla suçlamıştı… Ama ben onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili gizli kararname olduğu iddiasını soran Fox TV muhabirine tepki göstermişti. Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir" ifadelerini kullanmıştı.