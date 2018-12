Kılıçdaroğlu'ndan Disk Ziyareti Sonrası Açıklama - 1

13 Aralık 2018 Perşembe 14:34



Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , DİSK ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine, "Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme süreciyle ilgili olarak da "Süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul 'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.Fırat'ın Doğusuna yapılacak operasyonun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye 'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye, Ortadoğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşıda Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir" diye konuştu.