Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi: Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış'ın Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanmasını eleştirerek, "Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam "Saray"dır!" dedi.

Egemen Bağış

"AHLAKTAN YANA OLANLAR BUNU KABUL ETMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklama, "Çikolata kutusunun içinde dolarla rüşvet alacaksın... Hem de üç kez! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksin... Allah'ın kelamını "Bakara-makara" diye alaya alacaksın... Sonra bu memlekette liyakatli, ahlaklı insan kalmamış gibi seni "büyükelçi" yapacaklar... Ve sen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni" temsil edeceksin... Topyekun verdiğimiz milli kurtuluş savaşının şehitleri, gazileri bunu kabul etmez... Adaletten, haktan, hukuktan, liyakatten ve ahlaktan yana olanlar da bunu kabul etmez... Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam "Saray"dır! Sen "Saray"a yakışırsın..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cuma günü (20 Eylül) yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atanmıştı.