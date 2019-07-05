Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan sistem tartışmasına ilk yorum: Eski sisteme biz de dönmek istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki isim kameraların karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı.

Gazetecilerin yönetim sistemi tartışmalarını hatırlattığı Kılıçdaroğlu, "Eski sisteme biz de dönmek istemiyoruz. Eski sistem demokratik değildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmenin ardından "Kendilerini ağırlamaktan gurur duyduğumu belirtir, hoş geldiniz diyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Başkanla beraber güzel bir kahve içtik, 40 yıl hatırı var. Kendisi uzun bir çabanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci kez aldı. Uzun bir çabaydı. İstanbul'un rantına değil, sorunlarına talip oldu. Ekrem Başkanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ayrı bir anlamı var. Bundan sonraki süreç hizmet yarışı süreci. Kendisi sorunları biliyor, sorunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü veriler de var. İyi bir ekibi olacak, liyakatli bir ekibi olacak. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem Başkan ve diğer başkanlarımız yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak. Herkes çalışacak, herkes alın teri dökecek, herkes sorunları çözecek. Buraya özgüvenle geldim. Çünkü kendisine güveniyorum. İnşallah başarılı olacaktır, bundan yüzde 100 eminim."

YÖNETİM SİSTEMİ MESAJI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni parti kurulacağı iddiaları ve yönetim sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. CHP lideri şunları söyledi:

"Yeni partilerin kurulması benim ilgi alanımın dışında. Yeni kurulacak partiler kurulur mu kurulur mu izliyorum. Eski sisteme dönüş talebimiz bizim hiç olmadı. Darbe hukukun arınmamış bir anayasa varsa eski sisteme dönmek uygun değil. Anayasa'da köklü değişiklikler gerekiyor ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor. Biz demokratik bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir zaman eski sisteme övgüler dizmedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu görüyoruz ve tanığıyız. Dünya kadar sorunu olan bir Türkiye'nin demokratik bir parlamenter sistem içinde, liyakat sistemi içinde biz isteriz. Adı ne olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın; demokrasi, hak, adalet olmasını diliyoruz."