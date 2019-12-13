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Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.

13.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:48Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Mamak'taki evinde ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ressam Yalçın'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret ettiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği kaydedilen açıklamada, ressam Yalçın'a, Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verileceği bildirildi.
Yalçın bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika

Kaynak: AA

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