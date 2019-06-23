23.06.2019 14:59
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı

Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ailesi ile sevdiklerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu 'nun ailesi ile sevdiklerine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, dün akşam yaşamını yitiren Fosforoğlu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Fosforoğlu ile yer aldıkları fotoğrafı kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Adalet için birlikte verdiğimiz mücadele daima sürecek."
Kaynak: AA
Enis Fosforoğlu , Kemal Kılıçdaroğlu , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
15:16 Abant'ta hafta sonu yoğunluğu
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan Enis Fosforoğlu paylaşımı
11:33 Artvin'de boğalar Kafkasör festivali öncesi kampa girdi
03:07 'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu
03:04 Bodrum'da "Two Tenors" sahnelendi
02:55 Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
02:09 'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu