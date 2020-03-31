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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan raporu gönderdi. Raporda, "Aile Yardımları Sigortası ile tüm ailelere salgın süresince aylık en az 2 bin TL ödeme yapılmalıdır" önerisi dikkat çekti.

31.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine 216 sayfalık bir rapor gönderdi. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kriz yaşama riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Aile Yardımları Sigortası ile tüm ailelere salgın süresince aylık en az 2 bin TL ödeme yapılmalıdır" tavsiyesinde bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca bu dönemde borç nedeniyle halkın su, elektrik ve doğalgazının kesilmemesi gerektiğini de vurguladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm siyasi parti genel başkanlarına "Koronavirüs Raporu" gönderdi. Raporda, "Umre dahil yurt dışına gidiş ve gelişler sınırlanmadı. Tanı kitleri başka ülkelere satıldı. Yurt dışı dönüşlerinde yeterli önlemler alınmadı. Futbol maçları iptal edilmedi" denilerek iktidara yönelik eleştiriler sıralandı.

CHP'DEN KORONAVİRÜS TAVSİYELERİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; raporda salgın sürecinde alınması gereken önlemlere de yer verildi. İşte CHP'nin iktidara tavsiyeleri:

-Salgına sağlık çalışanlarının da bulaşması nedeniyle, yeni sağlık personeli ihtiyacı olabileceği, bu amaçla atanamayan personelin hemen görevlendirilmesi, KHK ile görevden uzaklaştırılanlardan haklarında kesin hüküm bulunmayanların göreve çağrılması, ortopedi, cildiye, göz gibi personel ile son 3 yıl içinde emekli olmuş hekimlerden çalışmaya uygun olanların da göreve hazır olmaları için hazırlık yapılmalıdır.

"TÜM SAĞLIK PERSONELİNE ÇİFT MAAŞ ÖDENMELİ"

-Çok zor koşullarda görev yapan sağlık personelinin ve ailelerinin beklenmedik masrafları çıkacaktır. Bu masrafların karşılanması, moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla salgın boyunca tüm sağlık personeline çift maaş ödenmeli, yol, yemek ve konaklama masrafları karşılanmalıdır.

-Yaşanan daralmanın aşılması ve sosyal adaletin sağlanması amacıyla tüm yurttaşlarımıza nakit yardım yapılmalıdır. Aile Yardımları Sigortası ile tüm ailelere salgın süresince aylık en az 2 bin TL ödeme yapılmalıdır. Borç nedeniyle halkın su, elektrik ve doğalgazı kesilmemelidir.

"ÇİFTÇİNİN BORÇLARI FAİZSİZ ERTELENMELİDİR"

-Salgın süresince bir gıda krizi ile karşılaşmamak ve çiftçinin üretime devamını sağlamak için, borçları yapılandırılıp, bir yıl süreyle faizsiz ertelenmelidir. Turizm Tanıtma Fonu ve Konaklama Vergisi yürürlükten kaldırılmalıdır. Kapatılan veya kapanmak zorunda kalan iş yerlerinin kira harcamaları (AVM'ler hariç) devletçe karşılanmalı, bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri asgari ücret olarak ödenmeli ve kredi kartı ile tüketici kredi borçları 3 ay faizsiz ertelenmelidir.

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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı

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