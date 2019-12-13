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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin sorular yöneltti.

13.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:18Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin sorular yöneltti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün düzenlenen "TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası" tanıtım töreninde, "Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın ileri teknolojisinin olmadığını ve zarar ettiğini" söylediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMC firmasının fabrikayı 25 yıllığına kiraladığını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, fabrikaya Katar ordusunun ortak olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de Türkiye'nin göz bebeği fabrika için 'devredildi' ifadesini kullanan Erdoğan'a soruyorum: Sözlerinizden 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı/Müdürlüğü'yle (Tank Palet Fabrikası) ilgili işlemlerin bir kiralama işlemi olduğu anlaşılıyor. Öyleyse kiralanmaya ilişkin ilan hangi gazetede yayınlandı? Kiralama işlemi için kaç firma teklif verdi? Katar ordusunun en büyük ortağı olduğu BMC firması, fabrikayı 25 yıllığına kaç Türk lirasına kiraladı?"

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: AA

Politika

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