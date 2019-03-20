Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 milyon dolar için Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara verdiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım, tüm Türkiye şahit olsun" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İŞSİZLİK SORUNU

"İşsizlik almış başını gidiyor. Her evde bir işsiz var. Son bir yılda işine son verilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon 11 bin eve yemek girmiyor, tence kaynamıyor. Saray'dakiler bunun farkında mı? Bu acının farkında mı?"

BEKA TARTIŞMASI

"Getirmişler gündeme; Türkiye'nin beka sorunu var. 10-15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Kim getirdi bu beka sorununu gündeme. İyi yönetemediniz ülkeyi. Beka sorunu varsa sebebi iktidardakilerdir. Sabah akşam bize saldırıyorlar. Sanki savaşa gidiyoruz. Altı üstü yerel seçime gidiyoruz. Neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Hepimiz gideceğiz bütün bunların sebebi olan siyasi iktidara dersini vereceğiz."

TANK PALET FABRİKASI

"Şimdi sıra geldi Sakarya'daki silah fabrikasını satmaya. Benim imzam değil onun imzası var. 'Kılıçdaroğlu ispat ederse Cumhurbaşkanlığını bırakırım' diyor. Bir devletin silah fabrikalarını yabancı orduya satıyorsan bu milletin namusunu satıyorsun demektir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekene milliyetçi denmez. Bunlara oy verene de milliyetçi denmez."

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: 50 MİLYON DOLARI SANA BULACAĞIM

"Fabrikayı 50 milyon dolar para bulamadı diye Katar ordusuna verdiğini söylüyor. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım. Bütün Türkiye şahit olsun. Tank palet fabrikasını satarken askerlerin görüşünü aldın mı? Orada subaylar var. Fabrika satıldığında askerlerimiz Katar ordusunun emrinde mi çalışacak? İster Erdoğan cevap versin, ister sözcüsü Bahçeli."

"SURİYELİLER İÇİN 35 MİLYON DOLAR BULDUN"

"Fabrika için 50 milyon dolar bulamıyorsun da Suriyeliler için 35 milyon dolar buldun. Ben böyle konuştuğum için Erdoğan çok rahatsız. Bay Kemal konuşuyor diyor. Bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal olmak için dürüst olmak lazım. Oğlunu bedelli askere göndermemek lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek, komşusu açken tok yatan bizden değildir kültürüne sahip olmak lazım."