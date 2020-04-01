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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yardım kampanyasıyla ilgili "Kurumlar ve şahıslar tarafından yapılacak bağışların tamamı hem de geriye dönük olarak vergiden düşürülecek. Böylece, fatura yine garibana çıkacak" dedi.

01.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:01

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin başlattığı yardım kampanyası muhalefetle iktidarı bir kez daha karşı karşıya getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin ilk kez konuştu.

"FATURA YİNE GARİBANA ÇIKACAK"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e kampanyayı değerlendiren Kılıçdaroğlu "Kurumlar ve şahıslar tarafından yapılacak bağışların tamamı hem de geriye dönük olarak vergiden düşürülecek. Böylece, fatura yine garibana çıkacak" dedi.

"NE YATIRDIYSA VERGİDEN DÜŞECEK"

Kılıçdaroğlu, yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamının şirketler tarafından vergi matrahından düşüldüğünü ifade ederek şunları söyledi; "Aynı şekilde kanunun 6. maddesine göre patronların şirketleri ya da kendi adlarına yaptıkları bağışlar da vergiden düşecek. Örneğin A şirketi bağışta bulundu. Şirket bunu vergiden düşecek. Şirket sahibi kendi adına yatırdıysa o da vergiden düşecek."

KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yardım kampanyasıyla ilgili olarak hafta içinde kapsamlı açıklamalar yapacağını da duyurdu.

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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel

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CHP Lideri Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Fatura yine garibana çıkacak
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