Kılıçdaroğlu'ndan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar boyunca sosyal demokrasinin Türkiye'de yerleşmesi için mücadele etmiş, değerli siyasetçi ve eski bakanımız Fikret Ünlü'yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.