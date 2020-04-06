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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'li Şenol Sunat'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'a taziyelerini iletti.

06.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:00
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'li Şenol Sunat'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Sunat'ı telefonla arayarak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Nurhayat Sunat'a Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, Şenol Sunat ve ailesi ile İYİ Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Politika
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