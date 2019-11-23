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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yapılan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nın son gününde, aynı otelde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile bir araya geldi.

23.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:15Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'de yapılan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nın son gününde, aynı otelde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile bir araya geldi.

İzmir'de Perşembe günü başlayan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı devam ediyor. Çalıştay'a ara verildiği sırada Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MYK üyeleri ile bir araya geldiği belirtildi. Basına kapalı olarak yapılan mini MYK'da, CHP'li bir ismin Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının ele alındığı öğrenildi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Politika

Kaynak: DHA

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