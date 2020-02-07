Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret (2)

ÇIĞ ŞEHİDİNİN AİLESİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşlerini ziyaretinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Van Bahçesaray'da çığ felaketinde şehit olan ve dün toprağa verilen Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, ziyaretinde CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, şehidin babası Selahattin Karagöz'e başsağlığı dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra Kılıçdaroğlu, şehidin baba ocağından ayrıldı.

Öte yandan dün toprağa verilen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün Kartepe İbrikdere Mezarlığı'ndaki kabri, kırmızı- beyaz çiçeklerle kaplandı. Şehidin mezarına gelenler, dualar okudu.