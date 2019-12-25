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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok." dedi.

25.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal Projesi'ne ilişkin, "İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok." ifadesini kullandı.

"UZMANLAR DEĞİL, BİR KİŞİ KARAR VERİYOR"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bırakın kanal yapmayı, konut yapılırken bile zemin etüt raporu olur, statik hesabı, mimari çizimi olur. Demirinin, çimentosunun, fayansının, elektriğinin hesabı yapılır. Yani liyakat sahibi insanlar, yani işin uzmanları hesap kitap yaparlar. İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok. Ayrıca bu kanalın yapımı için 75 milyar liraya yakın para harcanacakmış. Kendi cebinden mi? Hayır. 82 milyonun cebinden. Demek ki Tank Palet Fabrikası yetmedi. Şimdi de İstanbul'u peşkeş çekeceksin. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika

Kaynak: AA


Politika

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