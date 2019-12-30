Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti - Haber

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

30.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:39 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Libya tezkeresiyle ilgili olarak ortak bir karar alınması amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görüşmeden detaylar

-El sıkışmaları

-Kılıçdaroğlu'nun yaşlı kadını dinlemesi

Haber-Kamera: Kaan ULU-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:23   FLAŞ - Haber
19:23   FLAŞ - Haber
19:22   PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı - Haber
19:22   Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
19:17   Yılbaşı gecesi çalışanları bu yılda unutmadılar - Haber
18:43   Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
1.01.2020 19:25:00