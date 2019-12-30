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Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu ve Akşener'e 'tezkere' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

30.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:27 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu ve Akşener'e 'tezkere' ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener'le Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu. Her iki görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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