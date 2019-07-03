03.07.2019 13:24
Haberler» Politika» Haber

Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender" paylaşımı

Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden şair için Twitter adresinden başsağlığı mesajı yayımladı.
Över'in, "Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar. Ne bir aşk zarafeti, ne bir hayal tabiri. Küçücük ömrüm hep rüzgar gülleri kokacak." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılan, çağdaş şiirimizin kıymetli ismi şair Küçük İskender'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. İnsanlık var oldukça şiirleriyle ölümsüz olacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Küçük İskender, Twitter, Politika

Son Dakika Haberleri
15:28   Kilis'e "Millet Bahçesi" yapılacak
15:28   Karamollaoğlu: "1993 yılı olayları bir bütün olarak araştırılmalı"
15:12   AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu
15:12   "1993 yılı olayları bir bütün olarak araştırılmalı"
15:10   Hamza Dağ'dan muhalefete S-400 eleştirisi
15:01   TBMM Genel Kurulu toplandı
14:58   Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler