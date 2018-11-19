Kılıçdaroğlu'ndan Mevlit Kandili Mesajı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Mevlid Kandili
'ni kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, İslamiyetin güzellikler dini olduğunu, yalanı, hırsızlığı, kötü sözü yasaklayıp, zulme karşı çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, Peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili'ni kutlar, bu hayırlı gün vesilesiyle tüm İslam alemine huzur, barış ve güzellikler temenni ederim."
Twitter,Mevlid Kandili,Kemal Kılıçdaroğlu
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:53