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Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk Metal-İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet diledi.

15.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:34
Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk Metal-İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet diledi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özbek'in vefatı nedeniyle Özbek ailesini telefonla aradığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun görüşmede Mustafa Özbek için Allah'tan rahmet dilediğini ilettiği ifade edilirken, ailesi ve sevenlerine de taziyede bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Özbek, Politika
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