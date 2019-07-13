13.07.2019 15:05
Haberler» Güncel» Haber

Kılıçdaroğlu'ndan S400 yanıtı Açıklaması

Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S400 teslimatına ilişkin, "Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S400 teslimatına ilişkin, "Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Adalet Parkı Açılışına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, S400 teslimatının başlamasının ardından, Amerikan Senatosundan Trump'a yaptırım yapması yönünde gelen açıklamaları, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır" şeklinde değerlendirdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Zamanında Türkiye'nin Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:20   Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler
18:20   Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı
18:19   Van'da Hint keneviri operasyonu
18:19   Bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu 'Alfi' buldu
18:19   15 Temmuz şehitleri Bosna Hersek'te anıldı (2)
18:19   Erdoğan, Mehmet Şevket Eygi için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı
18:16   İstanbul'da 'huzur' denetimi