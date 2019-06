CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." ifadesini kullandı.Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter 'dan açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.