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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

29.08.2019 18:48 Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da şehit olan özel harekat polisi Akın Çelebi'nin babası Necmi Çelebi, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın babası Mehmet Aslan, piyade sözleşmeli er Durdu Oğuzhan Yılmaz'ın amcası Pehlivan Yılmaz ve Piyade Uzman Çavuş Yunus Şahin'in babası Nebi Şahin ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, telefon görüşmelerinde şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, Politika

Kaynak: AA

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