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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde havan saldırısı ve Hakkari'de yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

28.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:06Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'nın ilçesinde havan saldırısı ve Hakkari'de yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna teröristler tarafından yapılan havan saldırısı ve Hakkari ile Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna dün düzenlenen havan saldırısında tankçı uzman çavuşlar Davut Armağan Keskin ve Şevket Tekin, Hakkari Davul Tepe Üs bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu da Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Akçakale, Politika

Kaynak: AA

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