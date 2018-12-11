Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Başsağlığı Telefonu

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin şehit olması sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'yı telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'yı telefonla aradı.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Rize'de yaşanan olay ile ilgili bilgi alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye rahmet, tüm emniyet teşkilatına da başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi,Kemal Kılıçdaroğlu
11 Aralık 2018 Salı 21:11