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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya rahmet diledi.

07.09.2019 23:04 Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, şehit Kansuva için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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