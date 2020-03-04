Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Tuncer için başsağlığı mesajı - Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Tuncer için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.

04.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:12Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Tuncer için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Çavuş Tuncer için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'den maalesef acı gelmeye ve yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: AA

4.03.2020 12:47:48