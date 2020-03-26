Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Covid-19' mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti genel başkanlarına 'Covid-19' mektubu gönderdi.

26.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:07
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Covid-19' mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti genel başkanlarına 'Covid-19' mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aralarında AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP'nin de bulunduğu 16 siyasi parti genel başkanına, 'Covid-19' mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu, mektubunda Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun koordinasyonunda 3 ayrı komisyon oluşturulmuştur. Covid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı 'koronavirüs raporu'muzu ekte bilgilerinize arz ediyorum. Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, AK Parti, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Covid-19' mektubu - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

14:06: Kayseri'de hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor - Haberler 14:05: TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralı önlem - Haberler 14:05: İdlib'de mülteci çocuklardan 'evde kalın' çığlığı - Haberler 14:04: Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı - Haberler 14:02: Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatı - Haberler 13:37: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haberler 12:04: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?