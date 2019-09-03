İmamoğlu'na "pejmürde" diyen Soylu'ya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için söylediği "pejmürde ederiz" ifadesine muhalefet cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere kayyum atanacağı iddiası ve İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu için yaptığı "pejmürde" çıkışına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ortada hukuk, adalet yok" açıklaması yaptı.

"BU AKŞAM İKİMİZİ DE TUTUKLAYABİLİRLER"

Fatih Altaylı'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Her şeyi yapabilirler, çünkü ortada hukuk, adalet yok. Bu akşam ikimizi de tutuklayabilirler. Yargıtay Başkanı diyor ki, 'adalete güven yüzde 38'e indi' diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'adalete güven kalmadı' diyor. Bunlar şu anda koltukta olan kişiler. Savcılıktan temiz kağıdı almış, YSK seçime girebilirsin diyor. Sonra bunlara kayyum atanıyor.