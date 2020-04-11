Kılıçdaroğlu'ndan "sükunetinizi koruyun" çağrısı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır.
11.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:30
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli."
Kaynak: AA
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Politika