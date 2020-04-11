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Kılıçdaroğlu'ndan "sükunetinizi koruyun" çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır.

11.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:30
Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli."

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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