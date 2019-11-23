Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak Gazeteci Talat Atilla'yı açıklamasının ardından Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Saymaz, paylaşımında "(Tuncay) Özkan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, 'Ben Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum ve kendisiyle hiç konuşmadım. Beni bu haber için de aramadı' dediğini söyledi" yazdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurmuştu. Talat Atilla da bugün yaptığı açıklamada "Haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li…" demişti

İsmail Saymaz dagazeteci Talat Atilla'nın iddiasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a sordu.

KILIÇDAROĞLU: TALAT ATİLLA'YI 7 YILDIR GÖRMÜYORUM

Saymaz, Tuncay Özkan ile aralarında geçen konuşmayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Az önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile konuştuk. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, "Ben Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum ve kendisiyle hiç konuşmadım. Beni bu haber için de aramadı" dediğini söyledi. Tuncay Özkan, "MYK üyeleri olarak bizi de aramadı" dedi."

TALAT ATİLLA'YA KAYNAĞINI AÇIKLA ÇAĞRISI

Saymaz daha sora attığı tweette ise Talat Atilla'ya kaynağını açıklaması çağrısında bulundu.

"Talat Atilla, CHP'ye yönelik bir siyasi operasyonun aparatı olarak anılmak istemiyorsa CHP'li dediği haber kaynağını kimliğini açıklamalıdır. Bunca spekülasyon ve yalandan sonra Talat Atilla'nın "Kaynağım bir CHP'li ve haberi Kılıçdaroğlu'na doğrulattım" iddiasına neden inanalım?"

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.

Talat Atilla

TALAT ATİLLA KİMDİR?

Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde "Yılın Siyaset Yazarı" ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında "Özel Haber" ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında www.tuktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.