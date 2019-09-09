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Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı telefonla aradı.

09.09.2019 17:12 Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karabörk'ün eşinin kazada vefat etmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Aktaş'a başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Karabörk, Güncel

Kaynak: AA

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