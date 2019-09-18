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Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

18.09.2019 22:32Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in oğlu Ali Serhan Koyuncugil'i evinde ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Süleyman Koyuncugil'e rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ali Serhan Koyuncugil de Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarete, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök ile CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Gaziantep, Politika

Kaynak: AA

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