Kılıçdaroğlu'ndan "Tren Kazasına" İlişkin Paylaşım

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Ankara
'daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT), Marşandiz
istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışmasına ilişkin paylaşımında, "Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 13:52