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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz" dedi.

27.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:12

Son dönemlerde zimmet soruşturmasıyla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bu karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alma kararına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yalova Belediyesi'ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındıSon dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Vefa Salman, Politika, Güncel


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