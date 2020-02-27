Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz

Son dönemlerde zimmet soruşturmasıyla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bu karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alma kararına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yalova Belediyesi'ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.