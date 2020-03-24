Kılıçdaroğlu'ndan video konferansla '65 yaş ve üstüne hassasiyet' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemi ile görüştüğü partisinin 9 il belediye başkanına, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilere hassasiyet gösterilmesine ilişkin talimat verdi. Kılıçdaroğlu, "Onlara bu süreçte doğrudan doğruya katkı yapmanız büyük önem taşıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ardahan , Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop belediye başkanları ile koronavirüs toplantısı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına, 65 yaş ve üstü vatandaşlara hassasiyet gösterilmesine ilişkin talimat verdi. Kılıçdaroğlu, "65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımızın tümünün listeleri belediye başkanlarımıza gönderildi. Dolayısıyla 65 yaşı aşan ve beldenizde yaşayan vatandaşlarla doğrudan temas kurma imkanı var. Onların adresleri de sizlere gönderildi. Onlara en azından bu süreçte doğrudan doğruya katkı yapmanız büyük önem taşıyor" dedi.

'BÜYÜK BİR MESAFEYİ KATETMİŞ OLACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik çalışmaları olduğunu anımsatarak, belediye başkanlarına şöyle seslendi:

"Sizlerde böyle bir çalışmayı yaparsanız bütün CHP'li belediyeler aynı çerçevede ve aynı hedefe yönelik olarak kendi çabalarını pekiştirmiş olacaklar. Böylece 65 yaş ve üstü vatandaşa hizmet açısından da büyük bir mesafeyi de katetmiş olacağız. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Aslında düşündüğüm gibi bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde, daha pek çok karar açıklanmadan kararlarını kendileri aldılar ve uygulamaya koydular. Dolayısıyla salgınla mücadele konusunda bütün duyarlılıklarınızı hem kamuoyuna hem bulunduğunuz belde de vatandaşlara ilettiniz. Bu bizim açımızdan son derece değerli bir davranış. Zaten CHP'li olmak böyle davranmak anlamına gelir."

'ARKADAŞLARIM BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜLER'

Kılıçdaroğlu, zaman zaman belediye başkanlarının, merkezi yönetimle sorunlar olduğu yönünde ifadeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Seyit Bey ve Bülent Bey İçişleri Bakanı ile görüştüler. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, bir genelge çıkardıklarını ve koordinasyon ve iş birliğinin önemini vurguladıklarını bu genelge de ifade ettiklerini bize söylediler. Bizim temel hedeflerimizden biri ne kadar güzel hizmet yapmaya çalışırsak çalışalım sonuçta bu bir kaynak sorunu. ve kaynak sorunun çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda da gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalar gerekse özel olarak yaptığımız temaslar sonucu belediyelere gelen kaynakların en azından belli bir süre kesintiye uğramaması çok önemliydi. Çünkü sonuçta bu mücadele süreci içerisinde insanların hayatını kurtarmak, insanların daha sağlıklı bir süreç içerisinde yaşamalarını sağlamak gibi bir görev üstlendiniz."

Kaynak: DHA