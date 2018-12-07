Kılıçdaroğlu'ndan Yemen Çağrısı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İslam ülkelerini, Yemen
konusunda sorumluluk almaya davet etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından Yemen'deki krize dikkat çekerken, ülkedeki olayları anlatan yaklaşık 1,5 dakikalık bir videoyu, "YemenÖlüyorİnsanlıkÖlüyor" etiketiyle paylaştı.
Yemen'de 5,5 milyon çocuğun savaşın ortasında olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İslam ülkelerini uyarıyorum ve sorumluluk almaya davet ediyorum. Savaştırmak için değil barıştırmak için devreye girin." ifadesini kullandı.
07 Aralık 2018 Cuma 16:29