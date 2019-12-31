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Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında "2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.

31.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:57 Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında "2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2020 yılına dair umutlarının arttığını belirterek, "Çünkü 2019 bir kırılmanın yılıdır. 2019, kibre karşı alçakgönüllülüğü, kendisini ve yandaşlarını zengin kılmayı amaçlayana karşı hep birlikte üretmeyi ve paylaşmayı, tahammülsüzlüğe karşı hoşgörüyü savunanların yılıdır. 2019, sadece kendileri için adalet isteyenlere karşı herkes için adalet diyenlerin birlikteliğinin yılıdır. 2019, kendisi gibi düşünmeyenleri düşman görenlere karşı, fikri ve vicdani özgürlüğü savunanların yılıdır. Bu sayededir ki 2019 yılında, Mart'ın sonunu bahar kıldık. Bu başarıyı, sadece CHP'nin başarısı olarak görmüyoruz. Bu başarı, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma hedefimiz doğrultusunda kurulmuş Millet İttifakı'nın ve tüm demokratların, vatanseverlerin başarısıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tercihlerimizi demokrasiden yana yaptık; bu sayede  karamsarlığın yerini umut, tereddütün yerini azim ve kararlılık aldı" ifadelerini kullandı.

'2020, ADALET MÜCADELESİNİN KÖKLEŞTİĞİ BİR YIL OLACAK'

Kılıçdaroğlu, 2020 yılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma hedefine bir adım daha yaklaşacaklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"2020, liyakate dayalı istihdam politikasını, şeffaflığı, kuvvetler ayrılığını, parlamenter demokrasiyi savunanların, erkek egemen şiddete boyun eğmeyen kadınların ve akla, vicdana, ahlaka sığmayan dayatmaları reddeden gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği; hak, hukuk ve adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin kökleştiği bir yıl olacak. 2020, siyasi iktidarın yok saydığı ekonomik krizin yarattığı ağır tablonun, toplumsal dayanışma ve planlı üretim politikasıyla ortadan kalkacağına inananların daha çok öne çıktığı bir yıl olacak. 2020, komşularımızla barış içinde yaşamak isteyenlerin, fabrika bacalarının yeniden tütmesini, çiftçimizin tarlasıyla, çocuklarımızın bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitimle buluşmasını isteyenlerin sesinin yükseldiği bir yıl olacak. Çünkü 2020, yaşanan tüm acılara ve baskılara rağmen her şeyin güzel kılındığı 2019'un umut dolu devamıdır."

'2020'DE HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK'

Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kuruluş hazırlıklarını 1 Ocak 1920'de, Ankara Ziraat Mektebi'nin sobayla ısıtılan bir odasında başlattığına işaret ederek, "Demem odur ki, içinde bulunduğumuz durum ve koşullara rağmen 100 yıl öncesinin de verdiği ilhamla, ülkemizi en kısa sürede hak, hukuk ve adalet temelinde huzura kavuşturacağımızı biliyorum. Bu duygularla, Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in manevi şahsında terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize, 2019 yılında kaybettiğimiz sevdiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum. İnanın; 2020'de her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

 



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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