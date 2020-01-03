Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili suskunluğunu bozdu. Yerli otomobile karşı çıkmanın doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Televizyon kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Geçtiğimiz 10 yılın Türkiye'ye maliyetinin ağır olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 10 yılın Türkiye için bir fırsat olacağını, sorunları çözmek ve yeni bir anayasa için çalışacaklarını söyledi.

NE DİYECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Bir çok konuyla ilgili iktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobil projesine destek geldi. Yerli otomobili eleştiren bazı CHP'liler gibi düşünmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" şeklinde konuştu.

"GETİRİRLERSE DENEME TURU YAPABİLİRİZ"

Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten CHP Genel Başkanı; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi. Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil. " dedi.