Kılıçdaroğlu'ndan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kolçak için taziye mesajı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, tedavi gördüğü Bursa
'nın Gemlik
ilçesi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak
'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Türk sanat dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Eşref Kolçak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Kolçak'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
Bursa
, Eşref Kolçak
, Kemal Kılıçdaroğlu
, Güncel
Kaynak: AA