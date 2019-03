Kılıçdaroğlu: Ne Yılarız, Ne Korkarız

Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizleri tehdit ediyorlar, istedikleri kadar tehdit etsinler, ne yılarız, ne korkarız. Biz Kuvay-i Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. Biz yedi düvelin önünde boyun eğmedik, size de eğmeyeceğiz" dedi.Ankara'dan özel uçakla Gürcistan'ın Batum Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Artvin'e geldi. Valilik tören alanında düzenlenen mitingde partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, Artvin'e her gelişinde sıcak kanlı insanlarla karşılaştığını belirterek "Artvinli olmak aslında bir ayrıcalıktır. Dünyanın en güzel, Türkiye'nin en güzel bir doğasında yaşıyorsunuz. Dağlarıyla, tepeleriyle, yaylalarıyla, ormanlarıyla olağanüstü güzel. Ayrıcalıklı olmanızın nedeni de bu yeşilliğe sahip çıkmak için katıksız bir mücadeleyi sonuna kadar yürütmenizdir. Cerattepe'yi sadece siz değil Türkiye unutmadı. O mücadeleyi unutmadı. Onun ne kadar önemli bir mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sonuçta bu güzel doğada yaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz, bu güzel doğada inşallah yeni belediye başkanımız sizlere hizmet verecek" dedi.'ŞEHİTLER ONURUMUZDUR, GURURUMUZDUR'Bu bölgeye geldiğinde hatırladığı bir şey daha olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün saldırısına uğradım. Bir erimiz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum ona. Şehitler bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Onları anmak, yad etmek hepimizin ortak görevidir. Çünkü onlar biz evlerimizde rahat uyuyalım diye, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezelim diye hayatlarını feda ediyorlar. Şehitler o açıdan 82 milyonun kucakladığı değerlerdir. O değerler bizim tarihimizin, bizim insanlığımızın bize verdiği ortak değerlerdir. Kuşkusuz güvenlik görevlileri de bu bağlamda çok önemlidir. Bizim burada bir arada olmamızın, en azından birlikte olmamızın güvenliğini sağlayan polis kardeşlerimiz var. Onlar halkın polisi oldukları sürece benim başımın üstünde yerleri vardır. Onların bir sorunu var 3600 ek gösterge sorunu. Her gittiğim yerde söyledim. 'Bunu yapacağız' dedim. Öğretmenlerimize, hemşirelere de, din görevlilerine de 3600 ek gösterge verilmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.'8 MİLYONA YAKLAŞAN İŞSİZİMİZ VAR'Bir evde işsiz varsa o evde huzur olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"8 milyona yaklaşan işsizimiz var. Gencecik fidan gibi çocuklarımız işsiz. Şu soruyu sorabilirsiniz bu çocuklar niye işsiz? Artvin'de iş bulamayıp da İstanbul'un büyük kentlerin varoşlarına gidip 'Acaba iş bulabilir miyim' diye gezinen gençlerimiz var. Niye gidiyorlar oraya? Burada iş olsa çalışmayacak mı? Çalışacak. Soru şu; 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetiyorlar. Özellikle geçmiş seçimlerde AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. 17 yıl bunları omuzlarında taşıdın. Şöyle bir düşünün 17 yıl öncesine gidelim. 2002. seçimi kazandılar. 17 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Hiçbir hükümetin cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergilerden daha fazla vergi topladılar. 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Şeker fabrikası, kağıt fabrikaları, bankalar ne varsa sattılar. 500 milyar dolar da devleti borçlandırdılar. Soru şu; bütün bu paralar nereye gitti? Ben bu soruya özellikle AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerime soruyorum. Geçmişte gittiler ve oy verdiler sorumu onlara yöneltiyorum. Aldığımız nefes dışında her şey vergiye tabi. Peki niye vergi öderiz? Vergi öderiz ki devlet bir planlama yapsın. Fabrikalar kurulsun, sosyal destekler yapılsın, fındık, çay üreticisi şu veya bu şekilde mağdur olmasın. Vergi öderiz ki Türkiye üretsin, Türkiye'nin üretimde şanı dünyaya yayılsın. Peki bütün bunlar olunca ne olur işsizlik olmaz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 8 milyona yaklaşan işsizizimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sandığa giderken 'Artık yeter' demeniz lazım" dedi.'ARTVİN ASLANLARIN YATAĞIDIR'2014 yerel seçimlerinde Artvin Belediyesi'ni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları dedi."Bana gazeteciler, televizyoncular sordu. 'Beni en çok üzen Artvin Belediyesi'ni kaybetmiş olmaktır' dedim. Çünkü Artvin, aydın insanların, çalışkan insanların, haksızlığa direnenlerin, yeri geldiğinde de hesap soranların kentidir. Artvin sıradan bir vilayet değildir, Artvin aslanların yatağıdır. Yeşil doğanın içinde yaşayanların kentidir. Artvin bir dayanışma kentidir. Yeşile, doğaya sahip çıkanların kentidir. Bu yüzden çok üzüldüm. İnşallah o üzüntümüzü geri alacağız. Siz de takipçisi olacaksınız, ben de takipçisi olacağım. Kazandığımızda asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Kesinlikle olacak. 1 Ocak'tan, nisan ayına kadar olan farklar da ödenecek. Hiçbir işçi siyasi görüşü ve fikirleri nedeniyle işinden atılmayacak. Herkesin işi, aşı olacak. Artvin huzurun başkenti olacak. Bunlar benim temel arzularım."'NE YILARIZ, NE KORKARIZ'Huzur olmasını arzuladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Seçim yapıyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Her türlü iftirayı atıyorlar, insanda insaf ve ahlak olur. PKK saldırısına uğrayan benim, suçlanan benim. Sana mı saldırdı? Bana saldırdı. Biz güçlüyüz, çünkü biz haklıyız ve inançlıyız. Biz insanımızı severiz çünkü, haklıyız. Biz komşusu aç yatarken, tok yatanlardan değiliz. Belediye başkanımızın da bu felsefeyle hareket etmesini istiyoruz. Bizleri tehdit ediyorlar, istedikleri kadar tehdit etsinler, ne yılarız, ne korkarız. Biz Kuvay-i Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. Biz 7 düvelin önünde boyun eğmedik, size de eğmeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - Artvin