Kılıçdaroğlu: "Negatif bir dil kullanmıyoruz, bahardan söz ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaş doğru karar verir. Eğer bir yerde biz az oy alıyorsak kabahat vatandaşta değil, bizdedir. Bazen Ankara 'da oturup 'vatandaş bize niye oy vermiyor?'. Vatandaş sana niye oy versin? Sen gittin vatandaşın masasına oturdun mu?, derdini dinledin mi? Ankara'da oturayım vatandaş bana oy versin. Vermez, vermemekte de haklıdır. Ama sokak sokak, cadde cadde, insan insan geziyorum, herkesin derdini dinliyorum." dedi. Artvin 'in Borçka ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, ilçe girişindeki garnizon şehitliğine ziyarette bulunarak, beraberindeki milletvekilleriyle tüm şehitler için dua etti.Daha sonra Borçka Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanı Ercan Orhan ile makamında bir süre görüştü.Ziyaretin ardından belediye başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, insan sevgisi üzerine kurulu yeni bir siyaset anlayışı ile yola çıktıklarını söyledi.Kılıçdaroğlu, insanların kimliklerinin, inançlarının ve yaşam tarzlarının farklı olabileceğine işaret ederek, her insanın başının üzerinde yeri olduğunu belirtti.Kavgadan ve gerilimden yana olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Tek derdim var bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, tek derdim var bu memlekette herkesin aşı ve işi olsun, her evde huzur ve bereket olsun. Anneler ve babalar çocuklarını üniversiteye gönderdi mezun oldu, ama işsiz." ifadelerini kullandı."Türkiye neden üretimden koptu?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bu ülkenin bereketli toprakları var, insanları çalışkan, güneşi ve denizi var. O halde dışarıdan niye canlı hayvan ithal ediyoruz? Dışarıdan niye fasulye, mercimek geliyor? Biz üretemiyor muyuz? Dolayısıyla hepimizin düşünmesi lazım. Eski alışkanlıklardan vazgeçmemiz lazım. İlla ben 'A ya da B partisine oy vereceğim' bundan da arınmamız lazım. Kim bu memlekete hizmet ediyorsa, kim siyasette zenginleşmeyi değil halkı düşünüyorsa ondan yana tavır almamız lazım. Ben siyasetten zenginleşme diye bir şey beklemiyorum. Allah'a çok şükür bir aylık alıyorum ve geçiniyorum. Çocuklarımın da eli ekmek tutuyor. Ben ve hanım da evde zaten oturuyoruz. Ama bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdimdir.""Bazı arkadaşlar dediler ki 'seçimi boykot edelim"Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan ekonomik paketlerin ardından işsizliğin arttığını savundu.Buna birilerinin "dur" demesi gerektiğini ifade ederek, "Birilerinin yanlıştır demesi lazım. Birilerinin buna engel olması lazım. Kim engel olacak? Sizler... Nasıl? demokratik yollarla. Gideceğiz sandığa oyumuzu kullanacağız. Ne yaptılar Ekrem İmamoğlu için? Kazandı, vay efendim kazanmadı. Bazı arkadaşlar dediler ki 'seçimi boykot edelim'. Dedim ki sakın ha, boykot moykot yok. Millet boykot mu edilir? Ben bu milletin ferasetine güveniyorum, bu millet gerekli dersi verecek dedim. Verdi mi? verdi, bu kadar basit." diye konuştu.-"Az oy alıyorsak kabahat vatandaşta değil, bizdedir"Kılıçdaroğlu, vatandaşın sağduyusuna güvenilmesi gerektiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:"Vatandaş doğru karar verir. Eğer bir yerde biz az oy alıyorsak kabahat vatandaşta değil, bizdedir. Bazen Ankara'da oturup 'vatandaş bize niye oy vermiyor?'. Vatandaş sana niye oy versin? Sen gittin vatandaşın masasına oturdun mu?, derdini dinledin mi? Ankara'da oturayım vatandaş bana oy versin. Vermez, vermemekte de haklıdır. Ama sokak sokak, cadde cadde, insan insan geziyorum, herkesin derdini dinliyorum. Herkesin derdi bu kardeşinizin derdidir. Bütün meseleye böyle bakıyorum."Daha sonra Artvin'e giden Kılıçdaroğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.Ziyaretin ardından belediye binası önündeki vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, önceki yerel seçimlerde Artvin Belediye Başkanlığı'nı kaybettiklerini anımsatarak, "Gazeteciler bana sormuşlardı ve Artvin'i kaybettiğimiz için çok üzüldüğümü söylemiştim. Çünkü Artvin onu hak etmiyordu. Bu seçimlerde emaneti devraldık. Artvin'i sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline getirmek için özel çaba harcamamız lazım. Çünkü sizin doğanız Türkiye'nin hiçbir yerinde yok." ifadelerini kullandı.Çiftçinin durumunun perişan vaziyette olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Şapkayı önümüze koyup, düşünmek zorundayız. Hepimizin sorumluluğu var. Sanmayın bütün sorumluluk Kılıçdaroğlu'nda diye. Hepimizin tek tek sorumluluğu var. Çünkü iktidarı seçenler sizlersiniz. Ama şimdi baharı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de getirdik. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle ilk seçimlerde Türkiye'ye baharı getireceğiz. Negatif bir dil kullanmıyoruz, bahardan söz ediyoruz. Bahardan güzel bir mevsim var mıdır?"Konuşmasının ardından vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Artvin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.