Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Mihriban ve Turhan Birinci ile Kadriye ile Ömer Yavuzyılmaz çiftlerinin çocukları Serpil ile Deniz'in İstanbul'daki nikah törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu şahitlik yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından çifte aile cüzdanını veren Kılıçdaroğlu, mutluluk dileklerini iletti.

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Kaynak: AA